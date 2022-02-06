Растаявший снег затопил 1,5 тыс га полей в Абинском районе. Фото: instagram.com/ivanov_abinskiy_rajon

В Абинском районе укрепили дамбу, которая подтопила поля. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе. Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильного таяния снега через вал Крюковского сбросного канала начала переливаться вода. Из-за этого подтоплены оказались 1500 гектаров полей.

- Чтобы остановить процесс, организовали работу по откачке избыточной воды насосными станциями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперативном штабе. - Также на место была отправлена техника – экскаватор, бульдозер, КамАЗы.

Кроме того, специалисты засыпали места переливов грунтом.

Сейчас вода не выходит за границы канала. Но вся техника по-прежнему находится в режиме готовности.

По оценке специалистов, под угрозой - посевы озимой пшеницы, ячменя, рапса. Ущерб пока не подсчитывался.