Умер известный писатель Кубани Владимир Саяпин

Владимир Саяпин. Фото: instagram.com/kanevskayatv

6 февраля скончался член Союза писателей и Союза журналистов России, главный редактор журнала "Каневчане" Владимир Юрьевич Саяпин. Как сообщается, его не стало на 64-м году жизни.

Что стало причиной смерти, пока не ясно. О дате прощания с писателем и поэтом станет известно позднее.

СПРАВКА «КП»

Владимир Юрьевич Саяпин родился в 1958 году в Краснодаре. Но большую часть жизни он провел в станице Каневской. Окончив Кубанский сельхозинститут, он работал инженером в колхозе, а позднее главным инженером филиала одного из институтов научно-исследовательского направления.

- Печатаюсь со студенческих лет в краевых и районных изданиях. Главный редактор журнала "Каневчане". Пишу стихи и рассказы, - рассказывал о себе Владимир Саяпин. - В 2004 году издана книга "Не гони меня, ветер...". В 2014 году "Саксофон на ветру", в 2017-м опубликована "Все шире круги по воде".