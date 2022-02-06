На Краснодарский край надвигаются ливни и мокрый снег

Спасатели рекомендует пешеходам и водителям быть осторожными и внимательными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рабочая неделя на Кубани начнется с осадков. Как сообщают синоптики, 7 февраля в Краснодарском крае будут идти дожди, в предгорных частях прогнозируют мокрый снег, а в горах закружат метели. При этом на дорогах возможен гололед, на проводах - налипание снега. Потому спасатели рекомендует пешеходам и водителям быть осторожными и внимательными. А также избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы.

При этом температурный фон будет расти.

- Температура воздуха по краю ночью +1…-4°, местами в юго-восточных предгорных районах минус 4-9°; днем воздух прогреется до 4-9 градусов со знаком плюс, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом гидрометцентре.

На Черноморском побережье отметки будут еще выше. Преобладающая дневная температура у моря 6-11 градусов днем и плюс 1-6 градусов ночью.

А вот в горах по-прежнему морозно. В ночные часы отметки будут колебаться от минус 7 до 10 градусов, днем температура поднимется до минус 2-4 градусов.