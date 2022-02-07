На Кубани после подтоплений полностью освободили от воды 19 станиц и поселков

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Из-за дождей и таяния снега в Краснодарском крае подтопило 24 населенных пункта в пяти районах. Экстренные службы каждый день откачивали воду и приводили в порядок дома и дворы пострадавших. На сегодняшний день от воды освобождено 19 станиц и поселков. Ликвидация последствий продолжается.

- В пяти населенных пунктах Славянского и Красноармейского районов остаются подтопленными 19 домовладений и 105 придомовых территорий, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

За две недели создано 36 водоотводных каналов протяженностью около 20 км, проведены работы по расчистке и углублению 19,6 км ливневых каналов. Это все для того, чтобы талые воды уходили с подтопленных территорий. В пунктах временного размещения остается 31 человек.

По прогнозу 7 февраля осадки продолжатся. Сильные дожди ожидаются в Сочи, Туапсе и на Азовском побережье.