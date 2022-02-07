Жители Краснодара могут получить бесплатные путевки для своих детей от 4 до 17 лет

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Краснодарцы могут получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации для своих детей. Единственное условие – прописка на территории Кубани.

- Претендовать на бесплатную путёвку в оздоровительный лагерь могут дети в возрасте от 7 до 15 лет. А в санаторий берут детей от 4 до 6 лет в сопровождении родителей, от 7 до 17 – без сопровождения, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Путевки выдаются в управлении по вопросам семьи и детства. Их первоочередно выдают детям-сиротам, затем детям, оставшимся без попечения родителей, отличникам и победителям олимпиад.