Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 5:31

Жители Краснодара могут получить бесплатные путевки для своих детей от 4 до 17 лет

Их дают в соцзащите
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Краснодарцы могут получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации для своих детей. Единственное условие – прописка на территории Кубани.

- Претендовать на бесплатную путёвку в оздоровительный лагерь могут дети в возрасте от 7 до 15 лет. А в санаторий берут детей от 4 до 6 лет в сопровождении родителей, от 7 до 17 – без сопровождения, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Путевки выдаются в управлении по вопросам семьи и детства. Их первоочередно выдают детям-сиротам, затем детям, оставшимся без попечения родителей, отличникам и победителям олимпиад.