В Сочи из-за гололеда несколько маршрутов временно не доезжают до конечных остановок

Фото: пресс-службы администрации Сочи

Накануне в Сочи шел дождь со снегом. Местами наблюдается гололед. Дороги продолжают обрабатывать специальными смесями.

- Только в Адлерском районе дороги и общественные территории от снега и наледи расчищали более 150 сотрудников муниципальных и федеральных служб, а также 85 снегоуборочных машин. За сутки израсходовано более 500 тонн песко-соляной и соляной смеси. В Лазаревском районе, где также отмечались осадки, работало около 30 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе города-курорта.

Общественный транспорт работает по расписанию. Но из-за гололеда несколько маршрутов временно не доезжают до конечных остановок.

По прогнозам, 7 февраля в Сочи осадков не ожидается.