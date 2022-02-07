Алексей Копайгородский поздравил с восьмой годовщиной зимних Олимпийских игр в Сочи

Фото: AlekseiKopaigorodskii

Восемь лет назад, 7 февраля, Сочи принял грандиозное спортивное событие мирового масштаба — зимние Олимпийские игры. Мэр курорта поздравил гостей и жителей с этой знаменательной датой. Он пожелал счастья, здоровья, мира, спортивного азарта.

Алексей Копайгородский вспомнил о подготовке к празднику и поблагодарил всех причастных.

- Хочу отметить работу наших волонтёров и поблагодарить сочинцев за стойкость и терпение, проявленные во время колоссального строительства. Благодаря Олимпиаде Сочи получил курорт, развитую дорожную инфраструктуру, сотни километров новых дорог, автомобильные развязки и тоннели, энергетический комплекс и большой номерной фонд, - сказал Копайгородский.

Мэр курорта сообщил, что олимпийское наследие будет бережно храниться и приумножаться.