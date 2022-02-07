Федеральная кадастровая палата Росреестра предлагает кадастровым инженерам пройти курс по повышению квалификации

Фото: Кадастровая палата региона

Корпоративный университет Федеральной кадастровой палаты подготовил видеокурс «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности». Учтены все значимые правовые изменения последних полутора лет.

Преимущества курса: свежие и точные данные от лучших экспертов в области кадастра, дистанционное обучение (доступ из любой точки страны и в удобное вам время), удостоверение установленного образца.

В программе курса вы найдете лекции на следующие темы: «Земельные правоотношения и оборот участков», «Комплексные кадастровые работы», «Кадастровый учет объектов капитального строительства» и многие другие.

По всем вопросам можно написать на почтовый ящик infowebinar@kadastr.ru