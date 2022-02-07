Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 6:30

Федеральная кадастровая палата Росреестра предлагает кадастровым инженерам пройти курс по повышению квалификации

Им необходимо повышать свою квалификацию раз в три года
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Кадастровая палата региона

Фото: Кадастровая палата региона

Корпоративный университет Федеральной кадастровой палаты подготовил видеокурс «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности». Учтены все значимые правовые изменения последних полутора лет.

Преимущества курса: свежие и точные данные от лучших экспертов в области кадастра, дистанционное обучение (доступ из любой точки страны и в удобное вам время), удостоверение установленного образца.

В программе курса вы найдете лекции на следующие темы: «Земельные правоотношения и оборот участков», «Комплексные кадастровые работы», «Кадастровый учет объектов капитального строительства» и многие другие.

По всем вопросам можно написать на почтовый ящик infowebinar@kadastr.ru