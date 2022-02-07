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Происшествия7 февраля 2022 6:43

Микроавтобус с краснодарскими футболистами опрокинулся на трассе в Калмыкии

В аварии никто не пострадал
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 08.mchs.gov.ru

Фото: 08.mchs.gov.ru

Микроавтобус, в котором ехали краснодарские футболисты, опрокинулся на трассе в районе села Ульдючины Приютненского района Калмыкии. Спортсмены ехали из Элисты.

- Минивэн перевернулся из-за лопнувшего колеса. В результате аварии никто не пострадал. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД России по республике.

В микроавтобусе ехали шесть спортсменов и водитель. В МЧС сообщили, что в микроавтобусе находилась спортивная команда «Нахичевань» Ставропольского края. Но в ГУ МВД по республики уточнили, что в салоне находились спортсмены футбольной команды «Альфа» из Краснодара. После техосмотра автомобиль самостоятельным ходом направился к месту стоянки.