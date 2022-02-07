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Происшествия7 февраля 2022 7:32

В парке под Новороссийском поисковики нашли гранаты времен войны

Их обнаружили недалеко от памятника
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/ncpr1998

Фото: instagram.com/ncpr1998

В парке села Гайдук, что под Новороссийском, поисковики проводили исследовательские работы. Специалисты при осмотре территории обнаружили боеприпасы времен войны.

- В ходе поисковых работ обнаружили три оборонительные гранаты wz. 33, одну советскую ручную гранату РГД-33, одну ручную фугасную противотанковую гранату РПГ-40, - сообщили сотрудники Новороссийского центра поисковых работ.

Все опасные находки поисковики передали сотрудникам правоохранительных органов. Их уничтожат по всем правилам безопасности.