В парке под Новороссийском поисковики нашли гранаты времен войны

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В парке села Гайдук, что под Новороссийском, поисковики проводили исследовательские работы. Специалисты при осмотре территории обнаружили боеприпасы времен войны.

- В ходе поисковых работ обнаружили три оборонительные гранаты wz. 33, одну советскую ручную гранату РГД-33, одну ручную фугасную противотанковую гранату РПГ-40, - сообщили сотрудники Новороссийского центра поисковых работ.

Все опасные находки поисковики передали сотрудникам правоохранительных органов. Их уничтожат по всем правилам безопасности.