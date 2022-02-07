Мэр Краснодара поручил ускорить откачку талой и дождевой воды с подтопленных территорий города

Из-за подтоплений некоторые дороги разрушены

Утром 7 февраля в администрации Краснодара прошло планерное совещание. Мэр города поручил ускорить откачку талой и дождевой воды с подтопленных территорий города.

- Нужно активнее ликвидировать последствия, привлечь дополнительную технику, - сказал Андрей Алексеенко.

Глава города отметил, что ливневую канализацию во всех районах быстро не построить, а сил и техники для оперативной борьбы с подъемом воды явно не хватает. В связи с этим Алексеенко потребовал внести предложения, как в целом повысить эффективность этой работы. Потому что вода стоит до сих пор на многих улицах и во дворах.