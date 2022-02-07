На Кубани за сутки выявили 2863 новых случая заболевания COVID-19 Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 2863 человека, в том числе 363 ребенка. Самому младшему пациенту 11 дней, самому старшему – 91 год. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре заболели 1239 человек, в Новороссийске – 250, в Сочи - 113, в Геленджике - 95. В Крымском районе 93 заражения, в Абинском - 69, в Анапе и Выселковском районе - по 63, в Горячем Ключе и Тихорецком районе - по 55. В Армавире и Апшеронском заболели по 53 жителя, в Северском - 52, в Тимашевском - 46, в Кавказском - 45, в Славянском - 41. 38 заболеваний – в Ейском районе, по 34 - в Брюховецком и Тбилисском, 33 - в Кореновском, 30 - в Гулькевичском, 29 - в Усть-Лабинском.

- В Успенском, Темрюкском, Кущевском районах получено по 26 положительных тестов, в Ленинградском и Красноармейском - по 22, в Отрадненском - 18, в Динском и Белоглинском - по 16, в Калининском и Павловском - по 15. По 13 случаев заболевания - в Новокубанском и Туапсинском районах, 12 - в Курганинском, 9 – в Приморско-Ахтарском, 8 - в Крыловском - 8, по 6 - в Староминском и Щербиновском. В Лабинском районе по 5 новых заболеваний, в Новопокровском - 4, в Белореченском и Каневском – 1, - сообщили в оперштабе края.

На аппаратах ИВЛ в крае остаются 104 жителя, еще 7 – на ЭКМО.