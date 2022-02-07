В январе РНКБ выдал более 1 млрд рублей ипотечных кредитов

РНКБ отмечает сохранение высокого спроса на ипотечные кредиты: за три недели января банк выдал 1,3 млрд рублей в рамках ипотечных кредитов, что соответствует показателям января 2021 года. При этом в январе банк получил около 4 тысяч заявок на ипотечные кредиты – это на 15% больше, чем в декабре 2021 года и на 35% больше, чем в январе 2021 года. Отметим, что в первом месяце нового года банк установил рекорд по количеству онлайн-заявок, оформленных клиентами без визита в банк - 63% от общего количества обращений.

Около 25% всех ипотечных кредитов были выданы в январе в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования, в том числе 187 млн рублей по программе "Господдержка 2020" со ставкой от 6%, и 144 млн рублей по программе "Семейная ипотека" по ставке от 5%. Средняя сумма ипотечных кредитов составила 3,1 млн рублей.

- Мы рассчитываем выдать в этом году около 30 млрд рублей в рамках ипотечных кредитов, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Благодаря льготным государственным программам кредитования желающие могут купить жилье в Крыму в ипотеку по сниженным процентным ставкам. При этом строительство новых современных жилых комплексов в регионе постепенно набирает обороты – РНКБ активно работает в сфере проектного финансирования и уже заключил сделки по ФЗ-214 по проектам общей площадью более 1 млн квадратных метров на общую сумму более 44 млрд рублей.