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Общество7 февраля 2022 9:37

131 млн рублей налогового долга погасил директор строительной компании в Краснодаре

Уголовное дело прекращено
Светлана ОВДЕЙ
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Многомиллионный долг погасил директор строительной компании в Краснодаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многомиллионный долг погасил директор строительной компании в Краснодаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

131 миллион рублей долга по налогам выплатил директор строительной компании в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что с октября 2016 года по июнь 2019-го гендиректор строительной компании не уплачивал налоги на прибыль и НДС – всего свыше 77 миллионов рублей. В налоговую он предоставлял бумаги с неверными числами – значительно ниже.

- В результате подозреваемым полностью погашена налоговая задолженность, в том числе уплачены пени и штрафы в сумме более 131 миллиона. Следователь принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела по не реабилитирующему основанию в связи с возмещением в полном объеме ущерба, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.