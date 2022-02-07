Дополнительную технику для откачки воды планируют привлечь в Краснодаре

Глава Краснодара поручил задействовать дополнительную технику для откачки воды Фото: пресс-служба городской администрации

Глава Краснодара поручил привлечь дополнительную технику для откачки воды в городе. На еженедельном аппаратном совещании Андрей Алексеенко отметил необходимость продолжать работу на улицах города.

- Все муниципальные силы привлечены к откачке. Но эту работу надо усилить. Поручаю переговорить с другими субъектами о предоставлении дополнительной техники. Погода до сих пор держится в городе не самая солнечная, - отметил мэр краевого центра.

В настоящее время шесть единиц техники ликвидируют последствия от таяния снега по улицам Тенистой, Тополиной, Югорской, Холмогорской, на Бульваре строителей и в хуторе Ленина. Всего с 28 января подана 101 заявка на откачку воды, 77 из которых отработаны. Специалисты откачали 19 тысяч 500 кубометров воды. Подчеркивается, что больше всего подтопило зоны без ливневок.