Планируется, что он объединит терренкур «Тропа здоровья», набережные Мацесты и пешеходные тропы Мацестинского лесопарка Фото: sochi.ru

Мацестинский кластер здоровья и бальнеологии планируют создать в Сочи. Детали проекта обсудил глава курорта с руководителями профильных департаментов при рабочем объезде Хостинского района.

Согласно концепции, кластер объединит терренкур «Тропа здоровья», набережные реки Мацесты и пешеходные тропы Мацестинского лесопарка.

Терренкур в настоящее время обновляют. В этом году запланировано начать последний этап реконструкции набережной Мацесты. Пешеходные участки объединят по городскому проекту «Две реки – одно море».

- В Год экологии планируем приступить к реализации проекта комплексного развития этой территории. Во всех районах Сочи есть запросы от горожан на природные пешеходные маршруты в зеленых зонах рядом с жилыми микрорайонами. Мы будем их развивать, чтобы пользоваться общественными зонами могли как сочинцы, так и гости нашего города, - отметил мэр Алексей Копайгородский.

Мацестинский лесопарк появился в 1980-х годах. Он находится в трех километрах от моря. Вместе с Сочинским нацпарком на территории обустроят пешеходные тропы, велодорожки и детские площадки.