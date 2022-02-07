Дендрарий в Сочи примерит новый, современный образ

Компания МТС занимается разработкой бесплатного мобильного гида, рассказывающего о том, как создавался «Дендрарий», о его архитектурных достопримечательностях, о каждом из живых экспонатов этого уникального объекта. Аудиоэкскурсия будет рассчитана практически на все возрастные группы, а гостей, помимо захватывающих ботанических историй, ждут мини-викторины, увлекательные квесты и элементы дополненной реальности.

Воспользоваться такими возможностями на территории парка сможет каждый обладатель смартфона с интернетом от любого оператора. Отличный подарок «Дендрарию» на 130-летие. Сегодня парк является обладателем уникальной коллекции древесных растений пяти континентов, одним из значимых туристических объектов юга России и входит в федеральный проект «Место силы». Цель программы: защита природных объектов, повышение уровня экологической культуры, развитие экотуризма.

В рамках этой инициативы МТС активно занимается разработкой бесплатных цифровых продуктов для экологического просвещения детей и взрослых: VR-гидов, онлайн-экскурсий и других сервисов. Отдельная тема: инновационные технологические решения наблюдения за редкими видами растений и животных, борьбы с пожарами, браконьерством, вандализмом. В парке «Дендрарий», например, силами компании МТС вскоре будут установлены сверхсовременные устройства контроля микроклимата для дистанционного отслеживания температуры, влажности, давления, качества воздуха в помещениях с экзотическими растениями.