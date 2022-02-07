Тротуар на ул. им. Коржнева в Краснодаре начнут ремонтировать 8 февраля

Ремонтировать участок начнут 8 февраля Фото из архива КП

Тротуар на улице им. Коржнева в Краснодаре начнут ремонтировать 8 февраля. Участок повредило водой от растаявшего снега. Восстановить все подобные территории поручил глава города на еженедельном аппаратном совещании.

На газоне вблизи тротуара в Фестивальном микрорайоне проводились работы с теплотрассой. Засыпанный грунт вымыло после таяния снега. В результате здесь сошла тротуарная плитка.

- Тротуар в Фестивальном — не единственный случай, таких участков достаточно много. Нужно проанализировать ситуацию по городу, выяснить, гарантийные это участки или нет. Со снегом не должны сходить ни асфальт, ни тротуарная плитка, - отметил Андрей Алексеенко.

Уточняется, что причина разрушения тротуара – не в качестве строительства. Работы проводились год назад при реконструкции проспекта им. Константина Образцова.