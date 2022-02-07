Мужчину на 1 месяц отправили в психиатрический стационар Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Напавшего на сотрудника ДПС мужчину в Краснодаре отправили в психиатрический стационар. Он пробудет в учреждении месяц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ситуация произошла в конце января на одной из улиц Краснодара. Сотрудники ДПС остановили 37-летнего водителя, нарушившего правила. Он, в свою очередь, вышел из салона недовольным и грубил сотрудникам. Позже мужчина напал на одного из них, повредив левый глаз. На хулигана завели уголовное дело.

- Имеется необходимость установить психическое состояние обвиняемого, возникает сомнение в его вменяемости и способности самостоятельно защищать свои права и интересы. Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил ходатайство следователя и поместил обвиняемого в психиатрический стационар на 1 месяц, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.