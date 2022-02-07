Пропавшего в горах Сочи сноубордиста нашли и вертолетом эвакуировали спасатели

Пропавшего в горах Сочи сноубордиста вертолетом эвакуировали спасатели Фото: ЮРПСО МЧС России

Пропавшего в горах Сочи сноубордиста вертолетом эвакуировали спасатели. Мужчину нашли на южном склоне горы Каменный столб, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Звонок о пропаже сноубордиста поступил в экстренную службу накануне в дневное время. Ближе к вечеру спасателям удалось дозвониться до мужчины, однако в тот же день эвакуировать его было невозможно из-за высокой лавиноопасности. Всю ночь с ним поддерживалась связь.

Позже на место на вертолете Ка-32 в район горы Каменный столб вылетел отряд спасателей.

Туриста из Омска нашли в верховье реки Глубокая. С помощью бортовой лебедки и в спасательной косынке мужчину подняли на борт вертолета. Как рассказал сам мужчина, из-за снегопада он съехал с трассы и позже потерял ориентир. После поиска пути без сил он выбрал для остановки самое открытое место.

- Медики обнаружили у туриста сильное переохлаждение. Его напоили горячим чаем и доставили на базу отряда, - рассказали в ЮРПСО МЧС России.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о спасении сноубордистами провалившегося под снег ребенка в Сочи. Мальчика достали из снежной ловушки невредимым.