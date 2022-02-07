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Общество7 февраля 2022 11:57

В Краснодаре врачи спасли мужчине кисть, отрезанную листом железа

Часть руки отсекло почти полностью
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сразу после операции мужчина смог пошевелить рукой Фото: instagram.com/kkb1krasnodar/

Сразу после операции мужчина смог пошевелить рукой Фото: instagram.com/kkb1krasnodar/

Краснодарские врачи спасли мужчине кисть, отрезанную листом железа. Пострадавшему провели реплантацию в краевой клинической больнице №1.

33-летнего мужчину доставили в медучреждение через 2 часа после случившегося. Кисть держалась на небольшом участке кожи. В результате операции врачам удалось восстановить руку - пострадавший сразу смог пошевелить ей.

- Сложное хирургическое вмешательство по реплантации правой кисти длилось семь часов. Она состояла из фиксации кисти при помощи аппарата наружной фиксации. Сначала стабилизировали костную часть, а потом сшили лучевую и локтевую артерии. Позже предстояло сшить срединный нерв и локтевой нерв, восстановить все сухожилия сгибателей и разгибателей, - рассказал кистевой хирург, врач травматолог-ортопед НИИ-ККБ №1 Андрей Аристов.

Сейчас пациент находится под наблюдением в медучреждении.