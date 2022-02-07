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Общество7 февраля 2022 12:16

Мошенницу, укравшую около 500 тысяч рублей у диабетиков, будут судить на Кубани

Расследование дела завершено
Светлана ОВДЕЙ
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Мошеннице грозит до пяти лет колонии Фото из архива КП

Мошеннице грозит до пяти лет колонии Фото из архива КП

На Кубани перед судом предстанет мошенница, укравшая около 500 тысяч рублей. Женщина продавала медизделия лицам с сахарным диабетом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

27-летняя жительница Московской области продавала по заниженной цене комплектующие медоборудования для пациентов, больных сахарным диабетом. Объявления она размещала в мессенджерах и групповых чатах. Однако, отправив деньги, покупатели товар так и не получали.

Мошеннице удалось обмануть 27 человек. Всего она «заработала» около 500 тысяч рублей, частью из которых погасила кредит на имя матери.

- На период следствия женщина находилась в заключении под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Мошеннице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.