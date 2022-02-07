Мошенницу, укравшую около 500 тысяч рублей у диабетиков, будут судить на Кубани

Мошеннице грозит до пяти лет колонии Фото из архива КП

На Кубани перед судом предстанет мошенница, укравшая около 500 тысяч рублей. Женщина продавала медизделия лицам с сахарным диабетом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

27-летняя жительница Московской области продавала по заниженной цене комплектующие медоборудования для пациентов, больных сахарным диабетом. Объявления она размещала в мессенджерах и групповых чатах. Однако, отправив деньги, покупатели товар так и не получали.

Мошеннице удалось обмануть 27 человек. Всего она «заработала» около 500 тысяч рублей, частью из которых погасила кредит на имя матери.

- На период следствия женщина находилась в заключении под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Мошеннице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.