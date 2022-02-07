Никакой угрозы не обнаружили.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Сочи оцепили здание военкомата из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в полиции города.
Утром 7 февраля по адресу Горького, 29 поступил звонок. Неизвестный предупредил о том, что сочинский военкомат заминирован. Здание сразу же оцепили. На место выехали экстренные службы спасения.
Но никакой угрозы не обнаружили.
- Оказалось, что это ложное сообщение о минировании. Здание проверили саперы, однако после обследования всех помещений взрывных устройств не обнаружено, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УВД по Сочи. - О личности звонившего ничего неизвестно, поиски продолжаются.
Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма можно получить наказание. В случае признания вины человеку грозит штраф от 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до четырехсот восьмидесяти часов. Но суд может назначить и тюремное заключение на срок до двух лет.