Никакой угрозы не обнаружили. Фото: Александр ГЛУЗ

В Сочи оцепили здание военкомата из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в полиции города.

Утром 7 февраля по адресу Горького, 29 поступил звонок. Неизвестный предупредил о том, что сочинский военкомат заминирован. Здание сразу же оцепили. На место выехали экстренные службы спасения.

Но никакой угрозы не обнаружили.

- Оказалось, что это ложное сообщение о минировании. Здание проверили саперы, однако после обследования всех помещений взрывных устройств не обнаружено, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УВД по Сочи. - О личности звонившего ничего неизвестно, поиски продолжаются.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма можно получить наказание. В случае признания вины человеку грозит штраф от 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до четырехсот восьмидесяти часов. Но суд может назначить и тюремное заключение на срок до двух лет.