Вениамин Кондратьев провел совещание с вице-губернаторами и главами ведомств Фото: пресс-служба краевой администрации

Губернатор Кубани поручил в течение 3 месяцев ввести в крае единые градостроительные нормативы. Требования по распределению строительства соцобъектов обсудили на совещании вице-губернаторов и глав ведомств региона.

Нормативы позволяют избежать переполненности объектов в возводимых микрорайонах.

- Мы говорим, что ушли от точечной застройки, но и комплексная не всегда учитывает интересы жителей. При согласовании проектов планировки новых микрорайонов расчетная численность населения оказывалась ниже фактической на 25%. Так мы не ликвидируем дефицит мест в школах и детских садах. Поэтому нам нужны единые нормативы, - отметил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что новые требования для расчета численности населения ЖК и районов установлены – это 22 квадратных метра жилья на человека. В том числе подготовлены требования для расчета и расположения парковок и озеленения. Так, кроме простого засевания газонов, необходимо высаживать взрослые деревья вдоль тротуаров.

Как отметил глава региона, на Кубани продолжают разрабатывать нормы для удобной застройки кварталов и районов в муниципалитетах. Уже приняты Генпланы Краснодара, Геленджика, Анапы. А до конца 2022 года документы подготовят для Армавира, Горячего Ключа, Новороссийска, в 2023 году – Сочи.