Единственный в мире цирк на льду с белыми медведями приехал в Краснодар

Фото: Краснодарский цирк

В Краснодар с большой программой приехал цирк на льду «Айсберг». Премьера состоялась 5 февраля. Зрителям представили номера с летающими акробатами, смешными клоунами и настоящими белыми медведями.

Как утверждают организаторы, цирк «Айсберг» уникален. Подобного в мире больше нет. Во-первых, все выступление проходит на льду. В нем принимают участие не только клоуны, акробаты и артисты цирка, но и фигуристы.

Во-вторых, что и делает «Айсберг» неповторимым, на льду выступают белые медведи. Ни один цирк в мире больше не может этим похвастаться. Дрессировщик Юрий Хохлов отметил, что остался один из последних шансов увидеть обитателей крайнего севера на арене. Их больше не будут привлекать к участию в шоу.

Фото: Краснодарский цирк

Директор коллектива Виталий Бутенков пояснил, что арена цирка полностью заливается настоящим льдом. Кроме того, уровень сцены поднимается, чтобы зрители могли видеть ногу артиста, а также видеоряд, который создается на ледовой поверхности с помощью технологии 3D-мэппинга.

Артисты цирка поделились, что во время подготовки шоу им пришлось учиться ездить на коньках. Кроме того, выполнение трюков на льду требует гораздо больше усилий. Однако это делает их более ценными и уникальными. Воздушные гимнасты рассказали, что они ходили в зал, чтобы подкачаться. Нужно удерживать дополнительные шесть килограмм – столько весят коньки. Фигуристам в свою очередь пришлось осваивать цирковое искусство.

Фото: Краснодарский цирк

Главные герои представления – клоуны-хоккеисты. Они играют в хоккей на замерзшем озере, как вдруг лед трескается и появляется белый медведь, который становится проводником в удивительную сказочную страну.

Вместе с антрактом представление идет около двух часов. И все это время дети смотрят как завороженные. Они не могли дождаться, когда же закончится перерыв и на сцену снова вернутся клоуны.

Один из захватывающих номеров – «Колесо смелости». Артисты без страховки выполняют трюки на высоте 10 метров, что сравнимо с трехэтажным домом. Прыгая на скакалке, один из двух выступающих споткнулся – зал охнул и вздрогнул. Остается только догадываться, так и было задумано или это случайность. Я зажмурился в этот момент. По спине побежали мурашки.

Фото: Краснодарский цирк

Пересказывать сюжет не имеет смысла. Представление нужно видеть собственными глазами. Нужно иметь ввиду, что из-за коронавирусных ограничений шоу может посетить максимум 500 человек.

При себе нужно иметь QR-код, а также маску. Дети до пяти лет могут пройти бесплатно. Из-за того, что на арене настоящий лед, в зале прохладно. Так что стоит одеться потеплее или взять с собой куртки.