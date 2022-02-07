В Краснодаре от COVID-19 привиты более 659 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 659 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, прививку от коронавируса в краевой столице сделали 659 тысяч 129 человек. Вакцинироваться в городе можно в 60 медпунктах, 7 из которых – мобильные.

Тем временем за сутки в Краснодаре выявили 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Показатель по краю превысил 2,8 тысячи человек.

Напомним, на Кубани до 1 марта продолжает действовать режим повышенной готовности. Сохраняются требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции в 1,5 метра.