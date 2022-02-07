25 артезианских скважин реконструируют на Кубани в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

25 артезианских скважин реконструируют в Краснодарском крае в 2022 году. На обновление сетей водоснабжения выделили 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Одна из скважин расположена в станице Старовеличковской Калининского района. В том числе обновление проведут в Брюховецком, Староминском, Павловском, Тихорецком, Северском, Крымском, Приморско-Ахтарском муниципалитетах. Скважины реконструируют и в Гулькевичском, Новопокровском, Кавказском, Лабинском, Мостовском, Каневском, Кореновском, Новокубанском, Усть-Лабинском районах.

- В этом году построим и отремонтируем 21 километр сетей водоснабжения, это позволит улучшить качество питьевой воды более чем для 100 тысяч жителей и подключить новых абонентов к централизованным системам в 31 районе, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

А на строительство очистных сооружений на Кубани в этом году планируют отвести почти 790 миллионов рублей. Продолжается ремонт Троицкого, Ейского и Таманского магистральных водоводов.