Водопровод из-за подвижки грунта прорвало в Хостинском районе Сочи

Водопровод прорвало из-за подвижки грунта Фото: instagram.com/mup_vodokanal_sochi/

В Хостинском районе Сочи произошла авария на водопроводе. Магистральную сеть повредило после подвижки грунта из-за осадков. Об этом сообщает МУП г. Сочи «Водоканал».

Движение грунта произошло на участке водовода по улице Горно-Стрелковой Дивизии. Поломку на месте устраняет прибывшая бригада.

Без воды в настоящее время остаются дома по улицам Кубанской, Красной, Яна Фабрициуса, Горно-Стрелковой Дивизии, Бытха, Ломоносовской, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и на переулке Ряжском.

Завершить работы по восстановлению планируют к 20:00.