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Общество7 февраля 2022 13:40

В Краснодаре виновных в незаконной свалке в станице Старокорсунской привлекут к ответственности

Глава города отреагировал на публикации в соцсетях
Светлана ОВДЕЙ
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Незаконную свалку обнаружили в станице Старокорсунской Фото: krd.ru

Незаконную свалку обнаружили в станице Старокорсунской Фото: krd.ru

Виновных в незаконной свалке в станице Старокорсунской Краснодара привлекут к ответственности. Глава города отреагировал на публикации в социальных сетях со стихийным скоплением мусора.

- В Старокорсунской - какой-то ужас, честно говоря. Я хочу обратить внимание округа на эту проблему. Надо найти виновных и привлечь к ответственности, - сказал Андрей Алексеенко на еженедельном аппаратном совещании.

В администрации Старокорсунского округа отметили, что полиция вместе с сотрудниками установила нарушителей и собственников участков. Материалы направлены в прокуратуру и министерство природных ресурсов региона.