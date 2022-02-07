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Общество7 февраля 2022 13:56

Разыскиваемого мужчину с охотничьим ружьем поймали в Абинске

Ранее он взял ружье у отца и ушел в неизвестном направлении
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Мужчину поймали в Абинске

Мужчину поймали в Абинске

Разыскиваемый на Кубани мужчина с охотничьим ружьем пойман. Его удалось задержать в Абинске.

Накануне 26-летний житель Абинского района взял отцовский ИЖ-54, патроны и ушел в неизвестном направлении. Как сообщали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому края, мужчина страдает психическим расстройством.

- Сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемого и задержали его в лесном массиве на окраине города. Мужчина оказал сопротивление, однако правоохранителям удалось обезоружить его, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По факту хищения охотничьего ружья возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ. Пойманному беглецу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.