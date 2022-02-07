Около 1,2 тысячи квартир приобретут для детей-сирот на Кубани в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка 1,2 тысячи квартир для детей-сирот приобретут на Кубани в 2022 году. На закупку направят 3,3 миллиарда рублей. Об этом на краевом совещании сообщил губернатор края.

- Дети-сироты - одна из наиболее незащищенных категорий жителей. Наша прямая обязанность – помочь им в жизни, - отметил Вениамин Кондратьев. - В этом году на приобретение жилья направляем 3,3 млрд рублей, из них 3 млрд рублей - краевые. Заключайте договоры как можно раньше, не откладывайте на декабрь. При этом важно, чтобы жилье было качественным.

В последние годы финансирование на приобретение квартир увеличилось. В 2021 году возникли трудности из-за подорожания стройматериалов – для муниципалитетов дополнительно выделили 516 миллионов рублей. В прошлом году для детей-сирот удалось закупить 1528 квартир. Однако большинство контрактов подписывались к концу года. В 2022 введут обязательство заселять владельцев до 1 декабря.

В настоящее время цена 1 квадратного метра увеличена до 81 тысячи 587 рублей. Глава региона поручил привлечь застройщиков для возведения жилья детям-сиротам. На Кубани на квартиры имеют право более 6 тысяч человек без попечения родителей.