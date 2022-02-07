Губернатор Кубани поздравил спортсменку Ирму Махиня с олимпийским серебром

Ирма Махиня

Губернатор Кубани поздравил сочинскую спортсменку Ирму Махиня с олимпийским серебром. Вениамин Кондратьев написал поздравительные слова в своем Telegram-канале.

- Первое серебро в копилке кубанских олимпийцев! Наша спортсменка Ирма Махиня завоевала медаль в командном микст-турнире по прыжкам с трамплина. Более того, это первая в истории России медаль в этом виде спорта. Ирма, поздравляю! Вся Кубань гордится тобой, ты большая молодец. Спасибо за эти невероятные эмоции, - обратился к Ирме Вениамин Кондратьев.

Команда российских спортсменов в прыжках с трамплина завоевала второе место на зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине. В числе выступавших – бывшая гимнастка из Сочи Ирма Махиня.