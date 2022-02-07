Мэр Сочи обратился с поздравлением к серебряной медалистке Ирме Махиня

Ирма Махиня Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мэр Сочи поздравил в олимпийским результатом спортсменку Ирму Махиня. Алексей Копайгородский обратился к сочинке в своем Telegram-канале.

- Для Сочи это историческое событие. Это первая для России медаль в прыжках с трамплина на Олимпиадах. Самый яркий показатель, что наследие работает в полной мере! Уверен, эта награда вдохновит на победы ещё много сочинских ребят, которые занимаются на наших олимпийских объектах, - написал глава города.

Алексей Копайгородский отметил символичность завоевания в восьмую годовщину зимних Игр в Сочи.

- Особенно символично, что это произошло сегодня – в восьмую годовщину зимних Игр в Сочи! Поздравляю с медалью! Большой труд, упорство и стремление дали свой заслуженный результат. Гордимся и ждём триумфального возвращения домой нашей спортсменки! - поздравил с серебром Ирму Махиня мэр Сочи.

Команда российских спортсменов в прыжках с трамплина завоевала второе место на зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине. В числе выступавших – бывшая гимнастка из Сочи Ирма Махиня.