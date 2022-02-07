В продовольственном форуме «Продэкспо» участвуют восемь кубанских предприятий

Восемь кубанских предприятий представляют свою продукцию на крупнейшем продовольственном форуме «Продэкспо». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Москве проходит 29-международный продовольственный форум «Продэкспо», участниками которого стали восемь кубанских предприятий. Это производители продуктов питания, посуды, стеклотары и оборудования для консервирования. Как объяснили в администрации Краснодарского края, выставка проходит в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

– Участие в больших отраслевых мероприятиях дает большие возможности среднему и малому бизнесу. Новые производители могут представить свою продукцию и выйти на международную площадку, а для уже зарекомендовавших себя компаний – это возможность реализовать свой экспортный потенциал и продвинуть продовольственный бренд, – рассказал директор Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Центр поддержки экспорта взял на себя большинство организационных вопросов: аренду выставочной площади, застройку коллективного стенда, также сотрудники центра помогают участникам в контактах и переговорах с зарубежными партнерами, помогает в вопросах, связанных с организацией встреч и переговоров с зарубежными партнерами.