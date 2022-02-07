Режим повышенной готовности в Краснодарском крае не отменяют

В Краснодарском крае продолжают действовать коронавирусные ограничения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Коронавирусные ограничения в регионе продлены до 1 марта. Согласно им, на Кубани по-прежнему предприятия потребсферы работают только для тех граждан, которые смогут предъявить справку или QR-код из личного кабинета портала "Госуслуги" о вакцинации или ревакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.

Такие же условия действуют и для желающих посетить деловые, спортивные, досуговые, культурные, зрелищные или иные мероприятия. Не получится приобрести и абонемент в бассейн, спортзал или в фитнес-центр, посетить парикмахерскую или салон красоты.

Исключения касаются аптек и магазинов с товарами первой необходимости, а также продовольственных супермаркетов.

Как уточнили в Роспортребнадзоре, работа организаций различных сфер и учреждений, а также проведение массовых мероприятий возможны только при соблюдении всех действующих требований санитарных врачей.