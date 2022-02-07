Владельцы 98 гаражей и 120 земельных участков воспользовались «гаражной амнистией» в Краснодарском крае

Более 120 земельных участков и 98 гаражей зарегистрировано в крае по «гаражной амнистии». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае владельцы более 120 земельных участков и 98 гаражей воспользовались «гаражной амнистией». Закон был принят в 2021 году и дает право адаптировать старые документы на собственность под новые требования. Оформленные по закону гаражи и земельные участки нельзя будет снести как незаконную постройку или изъять без компенсации.

– Несколько десятков лет назад люди получили такие участки на легальной основе, но старые документы уже утратили силу и не адаптированы под действующую нормативно-правовую базу. Будет документ – появятся и прочие права: наследовать, дарить, продавать и распоряжаться по своему усмотрению, – рассказал вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Как сообщили в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю, программа рассчитана на пять лет. За это время предстоит сделать гораздо больше, так как гаражный вопрос в регионе очень актуален. Также в ведомстве уточнили, что «амнистия» распространяется только на одноэтажные капитальные строения, возведенные до 2004 года. Воспользоваться законом могут не только владельцы недвижимости, но и наследники или покупатели объектов, отвечающих требованиям.