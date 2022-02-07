В Краснодаре проложат 35 км новых трамвайных линий

Строительство трамвайный линий в Краснодаре продолжается. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре будут построены новые трамвайные линии. Намерение заключить два трехсторонних соглашения для строительства новых маршрутов было озвучено 7 февраля во время совещания депутатов городской думы. Соглашение будет заключено между администрацией краевого центра, администрацией региона и инвесторскими компаниями.

- Для обеспечения новых линий потребуется 65 единиц трамваев, их закупка тоже будет включена в концессионные соглашения, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства пояснил Владимир Архипов.

Известно, что трамвайные пути пролягут в двух спальных микрорайонах Краснодара: Гидростроителей и Западном. Общая протяженность составит более 35 км. Стоимость проекта более 20 млрд рублей.