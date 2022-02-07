Геленджик может лишиться достопримечательности

Севший на мель сухогруз "Рио". Фото: maritime_newspaper.23

Севший на мель в декабре 2018 года сухогруз «Рио» за четыре года стал своеобразной достопримечательностью Геленджика и поселка Кабардинка. Однако после того как президент РФ подписал закон о присоединении к международной конвенции «Об удалении затонувших судов», «Рио» наконец-то может быть утилизирован. Об этом сообщили в профсоюзе моряков Новороссийска.

- «Рио» действие Найробийской конвенции скорее всего коснется. Это судно попадет под действие конвенции, но пока практических рекомендаций о ее реализации нет, - рассказали в морской администрации о судьбе объекта.

Также в профсоюзе упомянули еще одно судно, которое с 2013 года стоит в Новороссийске. Теплоход "Роксолана-2" находится под арестом, а его история полна драматических деталей: смерть капитана из-за невыносимых условий на арестованном судне, обвинение в контрабанде наркотиков его владельца, пожары и другие чрезвычайные происшествия. Однако, как пояснили в профсоюзе моряков, «Роксолана» по объективным причинам не попадает под определение «затонувшего судна».

– В настоящий момент судовладелец по данным Международного реестра компаний имеет статус «не активный», а сама компания считается принудительно ликвидированной в январе 2018 года. В сентябре 2021 года «Роксолана-2» силами буксиров портового флота была переставлена на 1-й причал Новороссийского морского торгового порта. «Роксолана-2» является ярким примером так называемого «брошенного» судна, но не «затонувшего», - уточнили в пресс-службе профсоюза.

Найробийская конвенция направлена на ликвидацию опасностей населения прибрежных городов и улучшения экологии морской среды. Под определение «затонувшего судна» подходят объекты валовой вместимостью 300 и более. Судно может быть как севшим на мель, так и затонувшим или вовсе дрейфующим. Финансовая ответственность за утилизацию ложится на собственника.