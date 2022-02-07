В Краснодаре спустя десять лет ввели в эксплуатацию долгострой «Рич Хаус»

Проблемный ЖК «Рич Хаус» в Краснодаре ввели в эксплуатацию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре жители скандального ЖК «Рич Хаус» готовятся к новоселью. Строительство жилого комплекса на улице Ярославского, 113 началось еще в 2012 году и должно было занять четыре года, однако ожидания дольщиков были обмануты. Застройщик заморозил стройку, а люди начали борьбу за крышу над головой. В 2017-м дольщики объявили голодовку, год спустя перекрыли дорогу, в 2021 году записали обращение к президенту РФ.

- В итоге строительно-монтажные работы и приведение всей документации в порядок осуществлены. Сейчас все работы в двух 16-этажных домах и парковке завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Рич Хаус» выдано. Собственники 492 квартир скоро получат ключи и начнут обустраиваться на новом месте, - рассказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

В эксплуатацию жилой комплекс был введен решением Арбитражного суда Краснодарского края. 4 февраля был выдан акт ввода в эксплуатацию.