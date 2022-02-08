Узнали, где будут отключения света в Сочи 8 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе 8 февраля с 08:00 до 20:00 света не будет в поселке Красная Поляна на улицах Турчинского, Первомайский тупик, Защитников Кавказа 57-116, Волокаламская, 7-36, Трудовой Славы, 1-12, Аишхо, Мичурина, ул. Вознесенская 47-53, Витебская, Вологодская, Мясникяна, Налбандяна, Светогорская, Центральная, Ворошиловградская, Днестровская, Костромская, Краснопролетарская, Ленинакамская, Липецкая, Терноповская, Щербиновская и на переулке Ореховый. Ограничения коснутся жителей села Молдовка, проживающих на улицах Днестровская, Мясникяна, Темрюкская и Тимашевская.

В Хостинском районе 8 февраля будут лишены благ цивилизации обитатели улиц Джапаридзе, Леселидзе, Абовяна, Вишневая, Пластунская, Высокогорная, Армянская и переулков Совхозный, Вишневый и Юртовский, расположенных в селе Барановка. Также не будет света в селе Пластунка. Придется потерпеть неудобства, связанные с отключениями электроэнергии, и жителям улиц Бытха, 36, 38, 40, Ворошиловская, 1, 1/1, 4, Возрождения 28, Ясногорская, Калиновый села Измайловка.

В Центральном районе работы повлекут отключение на улицах Краснодонская, Высокогорная, Октябрьская, Черноморская, Альпийская, Высокогорная, Ландышевая, на проспекте Пушкина и на переулке Теневой, а также в садовых товариществах «Восход», «Бриз» и «Железнодорожник».