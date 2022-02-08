Что произошло за ночь 8 февраля в Краснодарском крае: Спустя десять лет ввели в эксплуатацию долгострой «Рич Хаус»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Что произошло за ночь 8 февраля 2022 года. Спустя десять лет ввели в эксплуатацию долгострой «Рич Хаус». Жители 492 квартир готовятся к новоселью.

Жители Краснодара могут не оплачивать квитанции с огромными суммами за тепло. В Автономной теплоэнергетической компании сообщили о технических ошибках.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае не отменяют. Коронавирусные ограничения в регионе продолжают действовать до 1 марта.

В Краснодаре проложат 35 км новых трамвайных линий. Новые маршруты появятся в микрорайонах Гидростроителей и Западном.