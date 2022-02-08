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Общество8 февраля 2022 5:19

На Кубани после вмешательства прокуратуры вдове ветерана купили новую квартиру

Старая была непригодна для проживания
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Работа в этом направлении продолжается

Работа в этом направлении продолжается

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брюховецком районе 95-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны проживала в помещении без воды, отопления, ванной и туалета. При этом администрация отказывала в постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Женщина обратилась в прокуратуру, и ее права восстановили.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании отказа органа местного самоуправления незаконным. Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Вдове ветерана войны предоставили единовременную денежную выплату, на которую она купила двухкомнатную квартиру.