Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с профессиональным праздником

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ежегодно 8 февраля ученые отмечают свой профессиональный праздник – День российской науки. Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического университета, учреждённых Петром I.

Со знаменательной датой кубанских ученых поздравил губернатор. Он отметил, что регион гордится их достижениями.

- Многие наши ученые известны во всем мире. Их дело в самых разных отраслях сегодня продолжают молодые исследователи. На Кубани одна из самых сильных в стране научных аграрных школ. Институты, лаборатории, центры ежегодно патентуют десятки изобретений. Уверен, что успехи научных деятелей и дальше будут помогать региону повышать потенциал, - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Глава края пожелал вдохновения и успехов всем, кто посвятил свою жизнь науке.