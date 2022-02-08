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Общество8 февраля 2022 5:28

Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с профессиональным праздником

Он отметил всех, кто посвятил свою жизнь науке
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ежегодно 8 февраля ученые отмечают свой профессиональный праздник – День российской науки. Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического университета, учреждённых Петром I.

Со знаменательной датой кубанских ученых поздравил губернатор. Он отметил, что регион гордится их достижениями.

- Многие наши ученые известны во всем мире. Их дело в самых разных отраслях сегодня продолжают молодые исследователи. На Кубани одна из самых сильных в стране научных аграрных школ. Институты, лаборатории, центры ежегодно патентуют десятки изобретений. Уверен, что успехи научных деятелей и дальше будут помогать региону повышать потенциал, - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Глава края пожелал вдохновения и успехов всем, кто посвятил свою жизнь науке.