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Происшествия8 февраля 2022 5:46

В Краснодаре 45-летняя женщина упала с балкона 17 этажа накануне дня рождения

Проводится проверка
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Медики констатировали смерть

Медики констатировали смерть

Несчастный случай произошел на улице Промышленной в Краснодаре. Там накануне своего дня рождения с балкона упала 45-летняя женщина. Спасти ее не удалось.

- Женщина упала с 17 этажа, она получила травмы, несовместимые с жизнью. Фельдшер скорой по приезде лишь констатировал ее смерть, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что на балконе в момент падения женщина стояла одна.