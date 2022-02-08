В Краснодаре 45-летняя женщина упала с балкона 17 этажа накануне дня рождения

Медики констатировали смерть

Несчастный случай произошел на улице Промышленной в Краснодаре. Там накануне своего дня рождения с балкона упала 45-летняя женщина. Спасти ее не удалось.

- Женщина упала с 17 этажа, она получила травмы, несовместимые с жизнью. Фельдшер скорой по приезде лишь констатировал ее смерть, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что на балконе в момент падения женщина стояла одна.