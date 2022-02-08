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Общество8 февраля 2022 6:35

В Сочи от коронавируса привились 277 тысяч жителей, в том числе 200 детей

Это 81% от целевого показателя
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи продолжается вакцинация от коронавируса. На курорте привились 277 тысяч жителей.

- Прививки от COVID-19 сделали более 62 тысяч пенсионеров. Ревакцинировались свыше 20 тысяч сочинцев, - отметили в мэрии курорта.

На курорте продолжают работать 25 прививочных пунктов. Мобильные - выезжают в отдаленные села города. Также мобильные бригады прививают работников коллективов без отрыва от производства.

– В Сочи началась вакцинация подростков против COVID-19. Она проводится с письменного согласия родителей. Около 200 детей в возрасте от 12 до 17 лет получили первый компонент вакцины, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.