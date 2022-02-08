Пятеро курсантов Ушаковки отправились в Арктику

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ушакова

Учащиеся Ушаковки начали проходить плавательную практику на атомных ледоколах. Пятерка «южных» первопроходцев отправляется из Мурманска за Северный полярный круг под флагом «Атомфлота». Уникального, наукоемкого российского предприятия, продолжающего работы по освоению Северного морского пути.

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ушакова

Сотрудничество вуза и компании началось три года назад. Заключенные в 2019 году договоренности открыли для ушаковцев двери легендарного «Атомфлота». И теперь курсанты, обучающиеся на судомехаников и судоводителей, имеют уникальную возможность проходить плавательную практику на самых современных ледоколах.

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ушакова

- Пока в свой первый рейс на ледоколах ушли пять человек. Но «Атомфлот» планирует увеличить количество наших практикантов. У компании много преимуществ. Если курсант начинает здесь работать, ему гарантированы не только следующие плавательные практики, но и трехлетний контракт после окончания учебы в университете. У «Атомфлота» привлекательные кадетские программы, программы карьерного роста, которые касаются не только работы на судах, но и перспективные возможности для перехода в береговые подразделения, - так Анастас Боран-Кешишян (проректор ГМУ имени Ушакова) оценивает сегодня перспективы развития отношений университета и «Атомфлота».