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Общество8 февраля 2022 7:55

Град и ураганный ветер спрогнозировали на Кубани с 8 по 10 февраля

Штормовое предупреждение распространили в регионе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Спасатели мониторят обстановку

Спасатели мониторят обстановку

С 8 по 10 февраля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь и ураганный ветер. Местных жителей и гостей попросили быть осторожными.

- На Кубань надвигается непогода. В регионе прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом, ливни с грозой, градом и сильным ветром - 20-23 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Реки могут выйти из берегов в Горячем Ключе, Северском, Крымском, Абинском и Апшеронском районах. Также уровень воды поднимется в зоне Черноморского побережья - Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсинского района.