Град и ураганный ветер спрогнозировали на Кубани с 8 по 10 февраля

Спасатели мониторят обстановку

С 8 по 10 февраля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь и ураганный ветер. Местных жителей и гостей попросили быть осторожными.

- На Кубань надвигается непогода. В регионе прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом, ливни с грозой, градом и сильным ветром - 20-23 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Реки могут выйти из берегов в Горячем Ключе, Северском, Крымском, Абинском и Апшеронском районах. Также уровень воды поднимется в зоне Черноморского побережья - Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсинского района.