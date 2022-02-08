На Кубани за сутки COVID-19 заболели 2907 человек, в том числе 425 детей Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявлено 2907 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе 425 положительных тестов обнаружено среди детей. Самому старшему пациенту 95 лет, сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре заразились 1512 человек, в Белореченском районе – 254, в Новороссийске – 208, в Ленинградском – 107, в Калининском – 68, в Крымском – 57, в Армавире – 56, в Славянском – 50, в Сочи и Гулькевичский – 45, в Приморск-Ахтарском районе – 40. По 37 положительных тестов получено в Тихорецком и Туапсинском муниципалитетах, по 35 - в Апшеронском и Красноармейском, 31 - в Геленджике – 31, 30 - Кавказском районе, 29 - в Кущевском, 28 - в Крыловском, 26 – в Белоглинском. В Анапе заболели 23 жителя, в Темрюкском районе – 22, в Усть-Лабинском – 21, в Кореновском районе – 19, в Мостовском и Лабинском – по 11, в Курганинском и Горячем Ключе – по 13.

- По 10 новых случаев – в Динском муниципалитете, в Новокубанском – 7, в Выселковском – 6, в Абинском и Северском районах – по 4, в Тбилисском – 3, в Отрадненском. По 2 новых пациента – в Павловском и Тимашевском районах, по 1 - в Каневском, Новопокровском, Успенском и Щербиновском, - сообщили в краевом оперштабе.

12 пациентов от осложнений коронавирусной инфекции скончались. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 105 человек, еще 7 – на ЭКМО.