Приезжий пытался купить квартиру в Туапсе за поддельный вексель в 15 млн рублей

На мошенника завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Туапсе пытался купить квартиру за поддельный вексель в 15 миллионов рублей. Однако мошенника остановила полиция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Представитель компании по продаже недвижимости обратился с заявлением в полицию на клиента. Оказалось, что мужчина для оплаты договора купли-продажи предоставил в электронном формате банковский вексель. Однако бумага оказалась поддельной.

44-летнего приезжего задержали и доставили в полицию.

- Мужчина, директор фирмы по работе со специализированным программным обеспечением, с помощью компьютерной программы изготовил поддельную ценную бумагу с заявленной стоимостью 15 миллионов рублей. При осмотре дома полицейские обнаружили и изъяли банковский вексель, который, согласно заключению экспертизы, является поддельным, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

На мошенника заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК РФ. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.