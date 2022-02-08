Около 500 обращений граждан через онлайн-платформу обратной связи поступило в мэрию Сочи с начала года

Цифровая платформа позволяет оперативно рассматривать вопросы от жителей Фото: пресс-служба администрации Сочи

Около 500 сообщений от граждан через цифровую платформу обратной связи поступило в мэрию Сочи с начала года. Больше всего обращений отмечено в категории «Благоустройство». Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

В том числе поступают вопросы по наружному освещению, санитарной обрезке растений и спилу аварийных деревьев, обустройства инфраструктуры для отдыха, а также об организации дворов и общественных пространств. Жителей волнуют темы и капитального ремонта внутридомового оборудования, оплаты услуг ЖКХ и состояния внутридомовых коммуникаций, строительства и обновления тротуаров, парковок, ливневок и водостоков вдоль дорог.

Так, к платформе обратной связи уже подключились более 40 управляющих компаний Сочи.

- Единая платформа позволяет оперативно реагировать на все запросы горожан. С помощью этой системы налажен тесный контакт с населением. Все департаменты и управления учитывают обращения в работе. Общими усилиями мы сможем сделать город комфортнее для жизни и отдыха, отметил глава Алексей Копайгородский.

Цифровая платформа позволяет организовать работу по четырем направлениям - сообщения граждан, онлайн-опросы и общественные обсуждения, ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах, отслеживание проблемных ситуаций в соцсетях.